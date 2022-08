Gemeinsam statt einsam in Delbrück

In Sudhagen sorgten die Westfälischen Knopfmusikanten für Unterhalten bei der Sonntagsveranstaltung der Caritas.

Das Projekt der Caritas-Konferenzen (CKD) startete im September 2019 mit einem Frühstück in Westenholz, wurde dann aber in den folgenden zwei Jahren durch den Corona-Lockdown immer wieder unterbrochen. Erst seit März 2022 konnte es kontinuierlich weitergehen. Seitdem sind die Alleinstehenden jeweils am zweiten Sonntag im Monat zu Gast bei einer anderen Caritas-Konferenz mit wechselndem Angebot.

Mal wird ihnen ein Frühstück angeboten, mal ein Mittagessen oder Kaffeetrinken. Jedes Mal wird für die Gäste auch ein Unterhaltungsprogramm organisiert. Zuletzt trafen sich etwa 60 Alleinstehende im Pfarrheim in Sudhagen. Eingeladen hatte die Caritas-Konferenz St. Elisabeth Sudhagen zu Mittagessen und Unterhaltung. Begrüßt wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von den Westfälischen Knopfmusikanten. Die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Sonntagsveranstaltungen melden sich schon gleich beim Abschied für den nächsten Monat an. Sie kommen aus den verschiedensten Ortsteilen Delbrücks und Hövelhofs. Inzwischen haben sich neue Bekanntschaften ergeben, vielfach haben sich Fahrgemeinschaften gebildet.

Wer nicht mobil ist, für den wird vom Regionalverband der Caritas-Konferenzen ein Fahrdienst (3 Euro) organisiert. Die nächste Veranstaltung von „Immer wieder sonntags – gemeinsam, statt einsam“ ist für den 11. September im Begegnungszentrum in Westenholz geplant. Beginn ist um 15 Uhr mit einem Kaffeetrinken. Anmeldungen dafür nehmen Anneliese Hippauf (05250/8782), Maria Küting (05257/4001) und Cilli Woywod ( 02944/7138) entgegen.