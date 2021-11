Gesamtschule Delbrück: Sanierung des Kellers kostet 254.200 Euro

Durch den am 6. September 2021 im Gebäude Marktstraße 6 der Gesamtschule Delbrück festgestellten Wasserschaden wurden die Kellerräume mit einer Grundfläche von etwa 800 Quadratmetern erheblich beschädigt und sind sanierungsbedürftig.

Kämmerin Ingrid Hartmann sagte in der Ratssitzung: „Von den bislang geschätzten Kosten in Höhe von 254.200 Euro sind nur 176.600 Euro tatsächlich haushaltsrelevant, da einzelne Arbeiten der Bautrocknung und der Aktensicherung in Höhe von 77.600 Euro von der Gebäudeversicherung direkt beauftragt wurden und auf Rechnung der Versicherung erledigt werden.“

Weiter sagte sie: „Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass im Zuge der weiteren Sanierungsarbeiten höhere Kosten als bisher geschätzt anfallen könnten, entweder durch Kostensteigerungen oder durch mögliche weitere notwendige Maßnahmen, die zurzeit noch nicht erkannt werden können. Damit einhergehen sollte jedoch auch eine höhere Kostenerstattung durch die Gebäudeversicherung.“ Es könne jedenfalls nicht ausgeschlossen werden, dass über den Betrag von 176.600 Euro hinaus weitere Haushaltsmittel benötigt werden.