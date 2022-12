Gesamtschule Delbrück schickt Vorlesepaten in die Grundschulen

Delbrück

662 Äpfel, 200 Meter Satinband, zwei Kilogramm flüssige Schokolade, 4000 bunte Perlen, ein Kilogramm Streusel – geklotzt statt gekleckert wurde in den Schulküchen der Gesamtschule Delbrück vor den Weihnachtsferien. Am Anfang stand die Idee: Schülerinnen und Schüler der Gesamtschule besuchen die Delbrücker Grundschulen, bringen etwas Bewegung in die letzten Stunden des Countdowns vor den Weihnachtsferien – und lesen den Klassen etwas vor.