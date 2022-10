Gesucht: passende Namen für Delbrücker Gesamtschule und Sporthallen 

Zum Schuljahr 2014/2015 wurde in Delbrück die Städtische Gesamtschule errichtet. Inzwischen haben die ersten Zehntklässler erfolgreich ihre Abschlüsse bestanden und auch die ersten Abiturienten werden im Jahr 2023 die Gesamtschule verlassen. Lediglich an einem Namen mangelt es noch.

Die schulprogrammatische Findungsphase stehe kurz vor dem Abschluss und nach Ansicht von Schulleiter Marc Eigendorf wäre eine neue Namensgebung der programmatischen Arbeit zuträglich.

In einem Antrag schlägt der Schulleiter vor, dass sich die Namensgebung an einer markanten historisch, kulturell oder gesellschaftlich relevanten Persönlichkeit orientieren sollte. Er wolle zunächst die Diskussion anstoßen, einen konkreten Vorschlag gebe es noch nicht. „Eine Namensgebung an der alle Gruppen der Schulgemeinschaft sowie der Schulträger beteiligt sind, stärkt sicher auch die Identifikation mit der Schule und bietet weitere Impulse für die weitere Arbeit“, stellte Marc Eigendorf den Antrag im Schulausschuss vor.

Vertreter aller Fraktionen begrüßten die Initiierung eines Namensgebungsprozesses. Reinhold Hansmeier (CDU) schlug vor, aufgrund der guten Erfahrungen mit einem interfraktionellen Ausschuss in Schulfragen, auch diesen einzubinden. Bürgermeister Werner Peitz regte an, auch das Gymnasium einzubinden und auch über Namen für die Sporthallen in Delbrück-Mitte nachzudenken. „Der Name alte Dreifachhalle wird der Sporthalle nicht gerecht“, regte Peitz an, auch die Öffentlichkeit mit ins Boot zu holen.