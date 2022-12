Glatteis: B64 und K27 wieder frei – dutzende Unfälle – zwei Fußgänger verletzt

Gefrierender Regen sorgt, wie angekündigt, auch im Kreis Paderborn für gefährliches Glatteis. Es ereigneten sich „zahlreiche Unfälle“ im Kreisgebiet, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Zwei Straßen wurden gesperrt (Stand 6.30 Uhr). Zwei Fußgänger erlitten bei Stürzen Verletzungen.

Am Paderborner Bahnhof stehen die Busse bereit zur Abfahrt.

Auf den meisten Straßen im Kreis sei es „derzeit spiegelglatt“, so die Polizei gegen 7 Uhr.

Bis 8.45 Uhr zählte die Polizei knapp 70 Unfälle, einige davon in der Nacht, präzisierte Polizeisprecher Michael Biermann später. Die allermeisten davon hatten mit Glätte zu tun und ereigneten sich vorwiegend in Nebenstraßen, in denen noch nicht gestreut war. Verletzt gab es bei den bisher bekannten Verkehrsunfällen nicht.

Allerdings erlitten zwei Fußgänger bei Stürzen in Delbrück-Westenholz und Paderborn Verletzungen.

Der Padersprinter hatte den Betrieb am Morgen zunächst nicht gestartet. Seit 6.30 Uhr rollen die Busse. Es könnte weiterhin zu Verspätungen kommen, sagte eine Sprecherin des Padersprinters.

Eine Frau ist am Montagmorgen langsam und vorsichtig im Riemeke-Viertel beim Kreishaus unterwegs. Foto: Ingo Schmitz

Der erste Glatteis-Unfall im Kreis wurde der Polizei um 1.43 Uhr gemeldet. Ein Lastwagen stellte sich auf der B64 bei Delbrück quer. Die Bundesstraße wurde zwischen Graf-Meerveldt-Straße und Boker Straße gesperrt. Die Bergung dauerte, die Bundesstraße ist mittlerweile wieder frei, wie die Polizei kurz nach 8 Uhr mitteilte.

Auch die K27 bei Altenbeken-Schwaney wurde gesperrt – zwischen der B64 und dem Duhner Weg. Dort kamen mehrere Autos nicht weiter. Der Streudienst rückte dorthin aus. Die K27 war bereits vor 7.30 Uhr wieder frei. Die Polizei nach den Freigaben: „Trotzdem ist es weiterhin glatt.“

Die Beteiligten der Unfälle hatten lange Wartezeiten, bis die Polizei eintraf – wegen der Masse der Unfälle und weil die Polizei auch entsprechend langsam fahren musste.

Kopfsteinpflaster in Paderborn am Montagmorgen: Sieht aus wie nass, ist aber spiegelglatt. Foto: Ingo Schmitz

Die Glättegefahr besteht ebenso auf Fußwegen und Radwegen – und schon vor der eigenen Haustür. In Paderborn ist am Morgen im Vergleich zu normalen Tagen kaum Verkehr auf den Straßen unterwegs. Kopfsteinpflaster – zum Beispiel in der Altstadt – sind weiterhin spiegelglatt. Einige Fußgänger behelfen sich mit Wollsocken, die sie über die Schuhe gezogen haben.

Die amtliche Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdiensts (DWD) vor Glatteis gilt (Stand 7 Uhr) für Paderborn und den Norden des Kreises bis 9 Uhr und für den Süden bis 11 Uhr: „Gefahr für Leib und Leben durch schlagartig gefrierenden Regen. Handlungsempfehlungen: Aufenthalt im Freien und Fahrten vermeiden bzw. Verhalten im Straßenverkehr anpassen; auf Beeinträchtigungen auf allen Verkehrswegen bis hin zu Sperrungen/Schließungen einstellen, notfalls Fahrweise anpassen, möglichst volltanken, Decken und warme Getränke mitführen“.

Die Paderborner Polizei und die Feuerwehren im Kreis warnten ebenfalls am Sonntag vor dem gefährlichen Glatteis.

Im Zugverkehr kommt es zu Ausfällen. Nordwestbahn und Eurobahn informieren auf ihren Webseiten.