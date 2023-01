Goldener Brief an Meister Heinz Pamme

Seine Ausbildung absolvierte der Jubilar von 1962 bis 1965 in dem Landmaschinenbetrieb Oestreich in Lippstadt. Die anschließende Gesellenzeit verbrachte er bis 1968 in seinem Ausbildungsbetrieb, bevor er dann bis 1968 bei der Firma Hötte tätig war. Seine Meisterprüfung legte der jetzt Geehrte 1972 bei der Handwerkskammer Lüneburg-Stade ab.

1975 übernahm Heinz Pamme den 1952 von Franz Hötte gegründeten Betrieb in Delbrück und firmierte um in die Heinz Pamme GmbH. 2016 übergab er den Betrieb an seinen Sohn. Zum Leistungsspektrum des Betriebs zählen Land- und Baumaschinen, der Verkauf und die Reparatur von Motorgeräten sowie neben der Metallverarbeitung die Stahlkonstruktion aus VA- und Cortenstahl.