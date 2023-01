Großaufgebot der Feuerwehr bei Küchenbrand in Delbrück-Ostenland

Delbrück-Ostenland

Ein Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus in Delbrück-Ostenland hat am Mittwochmittag, 11. Januar, ein Großaufgebot der Feuerwehr beschäftigt. Zwei der acht Bewohner mussten wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung behandelt werden. Der Sachschaden an Haus und Mobiliar wird nach ersten Erkenntnissen auf 30.000 Euro geschätzt.