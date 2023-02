Nach Großbrand: Zusatzbelastung im Delbrücker Land als unbedenklich eingestuft

Der Großbrand einer Lagerhalle in Rheda-Wiedenbrück am Samstagabend (11. Februar) hatte auch Auswirkungen auf den Kreis Paderborn. In Delbrück blieben für mehrere Tage vorsorglich alle Spielplätze und Außenbereiche von städtischen Kindergärten und Schulen gesperrt.

Foto: Jörn Hannemann