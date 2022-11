Große Sause in Ostwestfalens Narrenhochburg

Delbrück

Ganz anders als in den vergangenen 190 Jahren zuvor feierte der Karnevalverein Eintracht von 1832 Delbrück diesmal den Auftakt in die neue Session – nämlich mit einer auf Party ausgelegten Sause in der Stadthalle. Mehrere hundert Jecken genossen in Ostwestfalens Narrenhochburg Nr. 1 die betont lockere Atmosphäre an den Stehtischen, an der langen Theke und auf der Tanzfläche.

Von Jürgen Spies