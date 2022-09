Größter Kinderflohmarkt in OWL am Katharinenmarkt-Wochenende

Der Kinderflohmarkt erstreckt sich über folgende Bereiche: Kirchstraße, Kirchplatz, Adolf-Kolping-Straße (bis Himmelreichallee), Am Wiemenkamp, Mitarbeiterparkplatz der Stadtsparkasse und Himmelreichallee (zwischen Adolf-Kolping-Str. und dem Riesenrad).

Bei der Belegung des Delbrücker Kirchplatzes ist jedoch folgendes zu berücksichtigen: Bis zum Gemeinschaftsspiel am Samstag, 17. September, um 13.45 Uhr ist die gesamte Fläche vor dem Hauptportal der Kirche für die Aufstellung der Kapellen und für Besucher frei zu halten. „Sollten sich trotzdem Stände in dem Bereich aufbauen, müssen diese leider wieder abgebaut werden“, appelliert Bürgermeister Werner Peitz an die Teilnehmer. Transparente weisen auf die Aufbauflächen für den Kinderflohmarkt hin. Erwachsene und gewerbliche Händler sind und werden nicht zugelassen.

Standplätze werden beim Kinderflohmarkt nicht vergeben. Die Jugendfeuerwehr unterstützt die jungen Händler bei der Organisation und der Besetzung der Standflächen und achtet mit darauf, dass die Rettungswege frei bleiben und die Straßen und Wege für Besucher gut begehbar sind.

Hinweisschilder zeigen an, dass auch in diesem Jahr gewerbliche Händler auf dem Kinderflohmarkt nicht erwünscht sind. „Diese können ihre teilweise unverpackten und neuen Waren auf den vielen anderen Floh- und Trödelmärkten in der Region anbieten oder sich um einen offiziellen Standplatz an der Boker Straße bewerben, ohne Kindern ihr Geschäft streitig zu machen. Anderenfalls besteht die Gefahr, dass das unverwechselbare Flair des Kinderflohmarktes verloren geht“, so der Festausschuss des Katharinenmarktes.

Sollten trotzdem gewerbliche Händler auf dem Kinderflohmarkt angetroffen werden, erhalten diese einen Platzverweis.