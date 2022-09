Guido Cantz zappt durch 70 Jahre TV

Der Comedian und langjährige Moderator der Unterhaltungssendung „Verstehen Sie Spaß?“, Guido Cantz, kommt in die Stadthalle Delbrück. Er tritt am Samstag, 29. Oktober, 20 Uhr, mit seinem Programm „Das volle Programm“ auf.

Am 29. Oktober in der Stadthalle Delbrück

In seiner brandneuen Bühnen-Show „Das volle Programm – ich sehe was, was du nicht siehst“ zappt sich Cantz durch 70 Jahre deutsche Fernsehgeschichte – vom ersten Testbild bis zum letzten Dschungelkönig. Auf seiner Zeitreise begegnen die Besucher TV-Ikonen mit vier Beinen (Lassie, Black Beauty, Joko und Klaas), mit zwei Beinen (von Peter Frankenfeld bis Florian Silbereisen) und sogar einem ohne Beine (Flipper).

Der Comedian setzt sich im Schlafanzug auf die 70er Jahre Couch, erinnert an die TV-Helden der Kindheit und erklärt, was Pan Tau, Daktari und die zauberhafte Jeannie mit ihm gemacht haben. Und er erzählt, wie sein Papa reagierte, als 1974 mitten im WM-Finale das Bild ausfiel.

Karten sind zum Preis von 24,10 Euro an im Vorverkauf vor Ort und online bei der Stadthalle Delbrück oder unter www.westfalen-blatt.de/shop/tickets erhältlich.