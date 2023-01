Handicap-Kidz und Kinderdorf Delbrück freuen sich über Unterstützung

Mit einem Lotterie-Stand war der Inner Wheel Club Paderborn (IWC) auf dem Delbrücker Adventsmarkt vertreten. Mit dem Stand setzten sich die Damen für Kinder ein. Als Hauptpreise stießen „Sorgenfresser“ auf großes Interesse. Die besonderen Stofftiere helfen Kindern beim Verarbeiten kleiner und großer Sorgen.

Inner Wheel Club Paderborn hat auf dem Delbrücker Adventsmarkt „Sorgenfresser“ verlost

Der Erlös der Lotterie konnte jetzt an die Delbrücker Elterinitiative „Handicap-Kidz“ übergeben werden - gut 30 Familien mit behinderten Kindern, die sich regelmäßig zu gemeinsamen Aktivitäten in familiärer Runde zum Erfahrungsaustausch treffen und viel miteinander bewältigen. InnerWheel-Präsidentin Barbara Burgwedel konnte Günter Korder von den Handicap Kidz 1000 Euro überreichen.

Weitere Sorgenfresser konnten an das Kinder- und Jugenddorf Delbrück gespendet werden. Hier wird ein differenziertes, abgestuftes Betreuungsangebot für Kinder, Jugendliche und Mütter mit Kindern angeboten. Zum zweiten Mal führten die Inner Wheelerinnen ihr „Apfelsaftprojekt“ durch. Dabei werden Äpfel von ausgewählten alten Streuobstwiesen Paderborns durch die Inner Wheelerinnen gepflücken und sofort gekeltert. Sowohl die Handicap-Kidz als auch das Kinder- und Jugenddorf erhielten je eine Kiste Apfelsaft.