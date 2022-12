Hauptpreise der Glückstalerverlosung bleiben in Delbrück

Zu einem echten Dauerbrenner hat sich das Weihnachtsgewinnspiel der Delbrücker Marketinggemeinschaft (Demag) entwickelt. In diesem Jahr wurden in den 55 teilnehmenden Mitgliedsbetrieben insgesamt 149.000 Glückstaler ausgegeben. Dies entspricht einem Umsatz von über 3,7 Millionen Euro.

„Mit den Zahlen sind wir angesichts schwieriger Rahmenbedingungen sehr zufrieden“, sagte der Vorsitzende der Demag, Johannes Dunschen. Die drei Hauptpreise bleiben allesamt in Delbrück. Seit mehr als 40 Jahren werden die Glückstaler in der Vorweihnachtszeit an die Kunden ausgegeben: Für 25 Euro Einkaufswert gibt es einen Glückstaler.