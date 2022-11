Heimatverein lädt zum Adventsmarkt nach Delbrück-Sudhagen ein

Hagen

„Kommen, schauen, genießen“ so lautet das Motto des diesjährigen Adventsmarktes in Sudhagen. In der Vergangenheit organisierte der Heimatverein Hagen alle zwei Jahre am ersten Advent einen weihnachtlichen Markt in der Mehrzweckhalle. Kam dem Adventsmarkt zunächst Corona in die Quere, ist die Halle in Sudhagen nun mit Geflüchteten aus der Ukraine belegt.

Von Axel Langer