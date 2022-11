Heimatverein Sudhagen lässt es im Gastlichen Dorf Delbrück adventlich werden

Delbrück-Hagen

Fand in der Vergangenheit der Adventsmarkt in Sudhagen alle zwei Jahre in der Mehrzweckhalle statt, brachte zunächst Corona den Zeitplan durcheinander und nun verlegte der Heimatverein den Markt aus der mit geflüchteten Menschen aus der Ukraine belegten Halle ins Gastliche Dorf.

Von Axel Langer