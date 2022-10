Heiner Lübbers hat 150 Mal Blut gespendet

„Wir können heute 53 Blutspender für ihr vorbildliches Engagement ehren. Das sind ganz viele Liter Blut, die bei den Spenden zusammengekommen sind“, sagte die Vorsitzende der DRK-Ortsgruppe Westenholz-Sudhagen, Rita Schulte. Mit Heiner Lübbers konnte ein Westenholzer für 150 Blutspenden mit einem Präsent sowie einer Ehrennadel ausgezeichnet werden. „Hier zählt die Hilfe für den Menschen. In der Corona-Pandemie hat es viele Menschen gegeben, die auf eine Blutspende angewiesen waren“, dankte Bürgermeister Werner Peitz den stillen Helden.

Der stellvertretende Vorsitzende des DRK-Stadtverbandes, Dr. Michael Kellner, unterstrich die Bedeutung der Blutspenden. „Der Blutspendedienst und vor allem die Blutspender haben in den letzten Monaten wertvolle Arbeit geleistet. Eine Blutspende wird heute wie eine Mini-Organspende gesehen, daher wird Blut in der Medizin möglichst sparsam eingesetzt. Eigenblutspenden sind aber nur bei geplanten Operationen einsetzbar. Verschiedene Therapien, beispielsweise Krebserkrankungen erlauben dies nicht. Jede Blutspende zählt“, so der Mediziner, der auch den ehrenamtlichen DRK-Helfern für ihren gerade in Coronazeiten schwierigen Dienst dankte.

Erhielten zum Dank für 50 oder 25 Blutspenden Präsente Reinold Brinkmann, Martin Schulte, Elisabeth Stollmeier, Christa Neisemeier (vorne von links) sowie Roland Bitenicks, Florian Duhme, Manuel Speit, Michael Köthemann, Reinhold Knaup, Martin Wille, Patrick Orzeleck, Helmut Pehle, Marcel Breimhorst, Stephanie Ewers und Pascal Bernhagen (hinten von links). Foto: Axel Langer

Unter großem Beifall wurde Heiner Lübbers geehrt. In den vergangenen Jahrzehnten hat der Westenholzer stattliche 150 Blutspenden zusammengetragen. Mit einem Demag-Gutschein, einer Urkunde sowie einer entsprechenden Nadel wurde er geehrt. Für 125 Blutspenden konnten Günter Sander und Karl-Heinz Klas geehrt werden. 100 Blutspenden absolvierten Rudolf Nieweg, Roland Beine, Hubert Beine und Marc Köster.

Für 75 Blutspenden wurden geehrt Norbert Mertens, Anke Matheues, Wolfgang Richter, Heinz-Dieterr Leßmann, Uwe Hessel, Michael Speit, Rainer Hansmeier, Heike Auburger, Cornelia Speit, Stefan Ronnefeld, Sascha Borgmeier und Dirk Stallein geehrt. Auf bislang 50 Blutspenden brachten es Patrick Orzeleck, Thilo Freiberg, Elisabeth Stollmeier, Ralf Hansel, Martin Hoppe, Markus Tölle, Martina Hoppe-Möhring, Henrik Effing, Michael Köthemann, Reinold Brinkmann, Reinhold Knaup, Reinhild Überall, Elke Grieger, Heinrich Brökelmann, Manuel Speit, Claudia Peitz, Stephanie Ewers und Helmut Pehle.

Dank und ein Präsent für 25 Blutspenden erhielten Markus Bücker, Silke Schulte, Eva Bökmann, Florian Duhme, Verena Döring, Pascal Bernhagen, Karin Ebbesmeier, Roswitha Bolte, Christa Neisemeier, Anja Schwamborn, Ingrid Kettelgerdes, Andreas Holesch, Tobias Johannes Roxlau,Roland Bitenicks, Martin Schulte, Martin Wille und Marcel Breimhorst.