Herbstlicher Glanz in der Delbrücker Innenstadt

„Wir sind gut gestartet. Die Innenstadt und auch die Geschäfte waren schon früh sehr gut gefüllt. Das Miteinander von Handel und Gewerbe sowie Ehrenamt zeichnet Delbrück einfach aus und lockt viele Menschen an“, sagte der Vorsitzende der Delbrücker Marketinggemeinschaft, Johannes Dunschen, über das Herbstfest in Delbrück am Sonntag.

Leuchtend orange Kürbisse und eine große Auswahl Kartoffeln aus eigenem Anbau bot Marco Lindhauer auf dem Parkplatz an der Stadtsparkasse an. Viele Besucher des Herbstfestes machten hier Station, um sich verschiedene Leckereien schmecken zu lassen und das herbstlich schöne Wetter zu genießen.

Man spüre die Zufriedenheit der Kunden, es gäbe wieder Feste und die Menschen könnten wieder bummeln. „Die Voraussetzungen sind top. Auch die Kombination mit den Holz- und Energietagen hat sich absolut bewährt. Die Menschen kommen gerne nach Delbrück“, betonte Dunschen.

Auch die Mischung zwischen leckeren Kartoffelgerichten, Feuerwaffeln und Burgern über die schönen gesanglichen Darbietungen des Geseker Shanty-Chores „Steife Brise“ bis hin zu zahlreichen Kunsthandwerkern, die reichlich Kreatives dabei hatten.

Adventskalender für den guten Zweck

Auch der Rotary-Club Paderborn – Bürener Land bot in Delbrück seinen Adventskalender an. Insgesamt 6000 Exemplare sind aufgelegt und werden für den guten Zweck angeboten. Verschiedene Vereine und Institutionen im Kreisgebiet werden aus dem Erlös gefördert. „In diesem Jahr bleibt auch ein Teil des Erlöses in Delbrück. Wir unterstützen die Ukraine-Hilfe, die von Delbrück aus große Mengen Hilfsgüter und Feuerwehrfahrzeuge in die Ukraine bringt“, warben Esther Nölleke und Werner Reineke für den Adventskalender und kündigten gleich an, dass sie auch zum Adventsmarkt Ende November wieder gerne nach Delbrück kommen.

Auf einen erfolgreichen Sommer blickte auch Imkerin Birgit Franzsander zurück. Sie bot reichlich Honig und Kerzen aus Bienenwachs an und der Delbrücker Imkerverein informierte denn auch gleich bienenfleißig über seine Arbeit. Wenige hundert Meter weiter bot Marco Lindhauer leckere Feldfrüchte an. In kräftigem Orange verliehen die Kürbisse dem Stand ein farbenfrohes Leuchten. Dazu gab es reichlich verschiedene Sorten Erdäpfel aus eigenem Anbau. Der erdige Kartoffelgeruch mischte sich mit dem Duft von über offenem Feuer gebackenen Riesenwaffeln.

Bei herbstlich angenehmen Temperaturen nutzten viele Herbstfestbesucher die Sitzgelegenheiten, um sich mit verschiedenen herbstlichen Gerichten verwöhnen zu lassen. Auch wurde das Wort Zufriedenheit oft gehört. „Die Menschen wirken zufrieden, es wird wieder etwas geboten und man kann es sich gutgehen lassen. Die Sorgen können einfach für ein paar Stunden zur Seite geschoben werden“, fasste Marco Lindhauer zusammen, was wohl viele dachten.

Auch die Delbrücker Feuerwehr warb mit einer Auswahl moderner Fahrzeuge am Kreisel an der Rietberger Straße für sich. Neben einigen Fahrzeugen sorgte ein Sprungretter für Aufsehen und viele Fragen. „Das ist für uns eine wichtige Nachwuchswerbung und eine schöne Möglichkeit über unsere Arbeit zu informieren“, so Ralf Wunderlich, Löschzugführer in Delbrück.