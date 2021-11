Hier werden viele Kinderwünsche wahr

Ferngesteuerte Autos, Kuscheltiere oder Kleidungsstücke – die Wünsche von Kindern zu Weihnachten könnten eine lange Liste füllen. Doch wenn in den Familien das Geld knapp ist, fehlt oft die Möglichkeit zu Weihnachten auf die Wünsche der Kinder einzugehen. Die Weihnachtsaktion des Delbrücker Jugendrotkreuz (JRK) bietet nun Kindern aus bedürftigen Familien die Möglichkeit, dass ein Wunsch in Erfüllung geht.

Nach coronabedingter Pause startet das JRK und seine inzwischen sieben Kooperationspartner die Weihnachtsaktion „Sterne erfüllen Wünsche“. 160 Kinder und Jugendliche haben in den letzten Wochen ihre Wünsche beim Jugendrotkreuz abgegeben und auf Sterne schreiben lassen. Zudem steht das Alter des Kindes oder des Jugendlichen auf dem Stern. Bei einigen Kindern und Jugendlichen steht noch der Name drauf. Auf jeden Fall ist auf dem Stern ein Zahlencode zu finden, damit der Kinderwunsch später zugeordnet werden kann. Vor dem Ausfüllen haben Helfer des DRK einen aktuellen Arbeitslosengeld II-Bescheid oder ein Bescheid über Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz oder ein vergleichbares Dokument geprüft. „Wir möchten so Geschenke im Wert von 20 bis 25 Euro ermöglichen“, so Jugendrotkreuzleiterin Elisa King.

Mittlerweile wurden die Sterne verteilt und werden in diesen Tagen bei den Kooperationspartnern auf Weihnachtsbäume gehängt. Diese stehen in der Stadtverwaltung, Lange Straße 45, in der Hauptstelle der Stadtsparkasse, Lange Straße 17, dem Elli-Markt, Schlaunstraße 3, dem Bauzentrum Westerhorstmann, Bösendamm 1, dem Modehaus Dunschen, Thülecke 23, dem Marktkauf Kosche, Lange Straße 81 sowie der Obstkelterei Brautmeier, Wittendorfer Straße 28 in Ostenland. Wer sich an der Aktion beteiligen und einen Wunsch erfüllen möchte, kann sich einen Stern vom Baum nehmen und das gewünschte Präsent besorgen. Plakate an den Weihnachtsbäumen erklärten die weiteren Schritte. Das Jugendrotkreuz bittet das schön verpackte Geschenk – mit dem Stern versehen – bis zum 9. Dezember wieder bei der Ausgabestelle oder direkt dem Roten Kreuz abzugeben.

Die Ausgabe der Geschenke erfolgt am Freitag, 17. Dezember von 17 bis 19 Uhr sowie am Samstag, 18. Dezember von 10 bis 13 Uhr im DRK-Heim in der Südstraße an die Kinder und Jugendlichen. Bürgermeister Werner Peitz begrüßte die Aktion, die Hilfe für Menschen bietet, die wenig haben und dankt allen Helfern sowie den Spendern für die Unterstützung. Das DRK bittet gleichzeitig um Spenden für die Aktion. „So können wir weitere Wünsche erfüllen und selber Pakete packen“, so die stellvertretende Jugendrotkreuzleiterin Julia Kriesten. Außerdem sucht das Jugendrotkreuz Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 27 Jahre, als Gruppenteilnehmer oder als Helfer. Interessierte können sich per Mail an info@jrk-delbrueck.de melden.