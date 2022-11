Holztage in Delbrück: Am Thema Energie führt kein Weg vorbei

Bereits zum neunten Mal wurden die Holz- und Energietag veranstaltet, doch in diesem Jahr gab es trotzdem eine Premiere: Erstmals wechselte die von der Schießsportabteilung der Schöninger Schützen organisierte Fachmesse von der Schöninger Mehrzweckhalle auf das Gelände in und rund um die Stadthalle in Delbrück.

35 Aussteller aus den Bereichen Holzverwertung, erneuerbare Energien, Jagd und Wald, Mobilität, aber auch Maschinen und Gartengeräte waren vertreten. „Die Resonanz ist prima. Wir konnten viele, sehr interessierte Besucher begrüßen“, so der Vorsitzende der Schießsportler, Michael Schulte, der dem gesamten Orgateam für den Einsatz dankte.

Viel los im Sandkasten für die Großen

„Eigentlich wollten wir schon 2020 mit der Messe in Delbrück starten, aber Corona hat uns einen Streich durch die Rechnung gemacht. Großer Respekt, was hier im Ehrenamt aufgebaut wurde“, zeigte sich der Vorsitzende der Demag, Johannes Dunschen von den Messeständen und dem „Sandkasten für Große“, wie er die zahlreichen Großmaschinen auf dem Außengelände bezeichnete, sehr beeindruckt.

Auch Bürgermeister Werner Peitz dankte den Organisatoren und den Ausstellern. Der Landtagsabgeordnete Bernhard Hoppe-Biermeyer unterstrich die Bedeutung des Themas Energie: „Es vergeht im Augenblick kein Tag, an dem das Thema Energie nicht auf der Tagesordnung steht. Es gibt aktuell kein heißeres Thema.“ Holz als nachwachsender Rohstoff sei wichtig.

„Wir müssen aus Krisen lernen. Das beginnt schon im Kleinen. In Deutschland haben wir in der Vergangenheit bewiesen, dass wir dies gut können“, sah der Landtagsabgeordnete angesichts zunehmender E-Mobilität einen eher steigenden Bedarf an Strom. Hoppe-Biermeyer nahm sich auch Zeit für Gespräche mit Biogasanlagen-Betreibern aus dem Delbrücker Land. Die dortigen 15 Biogasanlagen produzieren rund 65 Millionen Kilowattstunden Strom, was einem Anteil von 40 Prozent am Strombedarf in Delbrück entspricht.

Beim Rahmenprogramm war auch an Attraktionen für Kinder und Jugendliche gedacht worden: Unter fachkundigerAufsicht von Christian Görtzen (rechts) legte Lennart Rehkämper Tennisbälle in verschiedenen Rohren ab. Foto: Axel Langer

An der Stadthalle informierte die rollende Waldschule der Kreisjägerschaft über das Leben im Wald und den Einsatz von Drohnen bei der Kitzrettung. Auf dem Parkplatz vor der Stadthalle waren zahlreiche Großmaschinen im vom Wurzelhacker über Großhäcksler bis hin zu Baggern mit Kugelspaltern im Einsatz zu bestaunen.

Leiser ging es in der Stadthalle zu, wo die Beratung, etwa von der Verbraucherzentrale, über das Dämmen von Gebäuden oder das Heizen mit Pellets oder Scheitholz im Vordergrund stand. Erstmals unter den Ausstellern war auch Sergius Deibert, dessen Geschäftsidee vom Gedanken der Nachhaltigkeit geprägt ist. Er arbeitet gebrauchte Maschinen aus Geschäfts- oder Haushaltsauflösungen auf. „Mal gibt es eine Heckenschere, die nur neu geschärft werden muss, oder an einer Bandsäge ist das Kabel defekt und muss ausgetauscht werden“, so der gelernte Elektroniker Sergius Deibert aus Westenholz über das zweite Leben vermeintlichen Elektroschrotts.