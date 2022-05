Hoppe-Biermeyer: Windräder in Wälder sind tabu

Delbrücker will wieder für die CDU in den Landtag

Um sich selbst ein Bild zu verschaffen, hat sich der Delbrücker mit einem Hilfstransport an den Weg an die ukrainische Grenze gemacht. Was Hoppe-Biermeyer gesehen hat, habe ihn erschüttert. Und trotzdem vergisst er seine Heimat nicht und engagiert sich auch dort. In rund zehn Vereinen und Organisationen ist der CDU-Landtagsabgeordnete Mitglied, unter anderem ist er Vorsitzender des Stadtsportverbandes.