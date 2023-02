Hubert Kämper erhält hohe Auszeichnung des BWK

Hohe Ehrungen für engagierte und treue Karnevalisten konnten im Rahmen der großen Prunksitzung der Römernarren in der Dorfhalle übergeben werden. Herausragend dabei die Ehrung von Hubert Kämper durch Claudia Jüttemeier, Beisitzerin im Vorstand des Bundes Westfälischer Karnevalisten (BWK). Hubert Kämper erhielt den BWK-Verdienstorden.

Römernarren ehren in Delbrück-Anreppen Aktivposten des Vereins

Hubert Kämper gehörte im Jahr 1993 zu den Gründungsmitgliedern der Römernarren und hob seinerzeit den Anreppener Karnevalsverein (AKV) aus der Taufe. Von Beginn an übernahm er auch im Vorstand Verantwortung. Von 1993 bis 2019 gehörte er als zweiter Kassierer dem Vorstand an. Auch das gekonnte Lachmuskeltraining mit tollen Wortbeiträgen machte sich Hubert Kämper zur Aufgabe. Von 1993 bis 2018 stand er regelmäßig in der Bütt und überzeugte durch seinen freien Vortrag.