Hunderte Glasfaser-Kunden warten in Delbrück seit Monaten auf die Zuschaltung

Mithilfe von Fördermitteln aus dem „Weiße Flecken“-Programm der Bundesregierung soll das Unternehmen Deutsche Glasfaser (DG) in Delbrück rund 1400 Anschlüsse vor allem im Außenbereich an das Glasfasernetz anbinden. Die Tiefbau- und Anschlussarbeiten sind seit vielen Monaten abgeschlossen, aber auf die Zuschaltung warten die Kunden bislang vergebens.

Björn Becker war voller Hoffnung, als im Juni ein Techniker den Anschluss in seinem Haus im Außenbereich von Westenholz installierte. In vier Wochen sollte alles laufen, sagte man ihm. Der Einkäufer für einen Elektronikhersteller ist im Homeoffice auf schnelles Internet angewiesen und nutzt so lange die Richtfunkbrücke eines Unternehmens aus Bentfeld. Becker schreibt zahlreiche Mails, ruft immer wieder an - ohne Erfolg. „Wir melden uns, sagen sie immer. Aber es kommt nichts“, so Becker: „Der Aftersale-Support ist eine Katastrophe.“ E-Mails würden mit vorgefertigten Textbausteinen beantwortet.