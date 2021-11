In Delbrück einkaufen und Preise gewinnen

In der Zeit vom 18. November bis diesmal verlängert zum 22. Dezember gibt es in 60 beteiligten Geschäften Glückstaler, die gesammelt in eine große Lostrommel kommen und attraktive Gewinne versprechen. Die Preise werden wie in den vergangenen Jahren Einkaufs- beziehungsweise Verzehrgutscheine sein. Hauptgewinn ist ein Gutschein im Wert von 1000 Euro. Der zweite Preis ist ein Einkaufsgutschein im Wert von 500 Euro, dritter Preis ein Warengutschein im Wert von 250 Euro.

Weitere Preise sind 100 Warengutscheine im Wert von 10 bis 50 Euro. Zusätzlich gibt es in diesem Jahr 20 Fotokalender „Delbrücker Impressionen“ von Christian Frese und Veranstaltungskarten für die Stadthalle zu gewinnen.

Und so wird es gemacht: Bis Mittwoch, 22. Dezember, gibt es bis 18 Uhr in jedem durch das Plakat und den großen Taler gekennzeichnete Delbrücker Geschäft Glückstaler. Letztere sind mit Absender zu versehen und an die Delbrücker Marketinggemeinschaft, Boker Straße 6 in 33129 Delbrück, zu senden oder in einem der teilnehmenden Geschäfte abzugeben. Die Teilnahmebedingungen sind online unter www.delbrueckkauftlokal.de veröffentlicht.

Unter dem Motto „Wir warten aufs Christkind“ wird in diesem Jahr die Ziehung der Gewinner am Mittwoch, 22. Dezember, ab 18 Uhr auf dem Parkplatz der Volksbank Delbrück-Hövelhof in alt bekannter Atmosphäre stattfinden. Die Erlöse aus den dortigen Getränkeverkäufen sollen an die Opfer der Flutkatastrophe gespendet werden, teilt die Delbrücker Marketinggemeinschaft mit. Die Vorort-Veranstaltung findet unter den dann gültigen Corona-Schutzmaßnahmen statt, heißt es weiter.

Wer an diesem Abend keine Zeit hat, zur Veranstaltung auf dem Volksbank-Parkplatz zu kommen, kann die Verlosung aber auch online per Videostream verfolgen. Unter dem Link www.demag-stream.de gibt es dann die Möglichkeit, live dabei zu sein und die Verlosung online zu verfolgen. Moderieren wird die Verlosung einmal mehr Ralf Brüggenthies vom Karnevalsverein Eintracht 1832 Delbrück.