In Delbrücker Schulen wird es eng

In Delbrücker Schulen wird mehr Platz benötigt. In der jüngsten Sitzung des Schul- und Kulturausschusses wurde jetzt der Schulentwicklungsplan vorgestellt. Die Zahl der Schülerinnen und Schüler steigt, entsprechend muss die Raumsituation angepasst werden.

Der Raumbedarf an der Delbrücker Johannes-Schule wird wohl am größten sein, da sie vermutlich künftig vier- statt dreizügig geführt wird. Der jüngste Anbau wurde erst vor wenigen Jahren errichtet.

Rechtsverbindlich ist der Schulentwicklungsplan nicht, aber er stellt eine wichtige Orientierung bei der Planung des künftig benötigten Raumangebotes dar. Das Münsteraner Gutachterbüro Gebit hat gemeinsam mit den Schulleitungen und der Verwaltung die Situation unter die Lupe genommen und erste Ergebnisse im Schul- und Kulturausschuss vorgestellt. Schwerpunkt der Planung sind die räumliche Situation an den Schulen sowie der ab 2026 geltende Rechtsanspruch auf einen OGS-Platz. Schnell war klar, es gibt viel zu tun. Die Einwohnerzahl in Delbrück steigt weiterhin, und damit nimmt auch die Zahl der Schüler zu.

Zahl der Erstklässler auf Höchststand

Die Zahl der Erstklässler in den Grundschulen im Stadtgebiet erreicht im aktuellen Schuljahr 2022/23 mit 387 Schülern einen Höchststand. „In den Folgejahren sinkt die Zahl der Erstklässler langsam, wird aber klar über dem Niveau von 2020/21 liegen“, so Gutachterin Frauke Gier. Auch die Gesamtzahl der Grundschüler steige schnell an und werde im Schuljahr 2025/26 bei 1502 Schülern liegen. Die Kurve zeige dann später ebenfalls wieder nach unten, die Zahlen blieben aber deutlich über den aktuellen Schülerzahlen.

Aus 59 Klassen an den Grundschulen im Jahr 2021/22 werden bis 2024/25 insgesamt 65 Klassen. Ein kurzfristiger Zuzug ist in die Zahlen noch nicht eingearbeitet. Diese Klassen benötigen Platz, der an einigen Schule nicht vorhanden ist. „Positiv ist auf jeden Fall, dass keine der vorhandenen Grundschulen in ihrer Existenz gefährdet ist“, so Gutachterin Gier. Allerdings hätten die steigenden Schülerzahlen an den verschiedenen Grundschulen unterschiedliche Auswirkungen.

Mehr Betreuungsbedarf

Auch geht die Gutachterin von einer steigenden Betreuungsquote aus. Aktuell werden 40,4 Prozent der Grundschüler in der OGS, der 13 Plus-Betreuung oder der 8 bis 13 Uhr Betreuung versorgt. Für den Betreuungsbereich schlägt Frauke Gier multifunktionale Raumnutzung vor und empfiehlt die Raumausstattung frühzeitig in den Blick zu nehmen.

Gut aufgestellt sei die Grundschule Westerloh. Bedarf bei der Speiseraumkapazität sieht die Gutachterin hingegen bei der Grundschule Ostenland. Für den Grundschulverbund Westenholz-Hagen steigt die Zahl der Schüler. Der Mehrbedarf an Räumen könne durch das Aufstellen mobiler Raumeinheiten gelöst werden. Abhängig davon, an welchem Standort Mehrklassen gebildet werden, kann dies in Westenholz und/oder in Hagen sein. Mobile Raumeinheiten könnten auch den Anstieg der Schülerzahlen an der Lippe-Grundschule Boke auffangen.

Anbauten werden nötig sein

Erweiterungsbauten sind nach Ansicht der Gutachterin an der Johannes-Grundschule und der St.-Marien-Grundschule in Delbrück notwendig. Die St.-Marien-Grundschule werde zwar weitestgehend zweizügig bleiben, aber einige Jahrgänge starteten dreizügig. Längere Zeit vierzügig werde künftig die Johannes-Grundschule werden. Die vorhandenen Räume reichten für diese zusätzlichen Klassen allerdings nicht aus. „Hier sind kurzfristige Lösung nötig, etwa die bessere Nutzbarkeit der Pausenhalle“, sieht Frauke Gier bei der Johannesschule die größte Baustelle.

Die steigenden Zahlen an den Grundschulen schlagen sich zeitverzögert auch an den weiterführenden Schulen nieder. So steigen die Schülerzahlen in der Sekundarstufe I von 1642 auf 1874. Vergleichsweise konstant ist die Zahl der Schüler der Sekundarstufe II. Zwischenzeitlich werde die Gesamtschule von sieben auf acht Züge wachsen, was einen zusätzlichen Bedarf an Klassen- und Kursräumen auslöse. Allerdings sei die Gesamtschule räumlich vergleichsweise gut ausgestattet. Für eine Vierzügigkeit ist das Gymnasium nach den Sanierungsmaßnahmen gut aufgestellt. Allerdings könne eine zeitweise Fünfzügigkeit nicht in den aktuellen Gebäuden abgebildet werden.

Der bereits bestehende Arbeitskreis zur Schulsituation wird eine Prioritätenliste erstellen, nach der die Veränderungen im Raumangebot abgearbeitet und eine Reihenfolge der Umsetzung abgestimmt werden sollen. Die Mitglieder des Schulausschusses stimmten dem einstimmig zu.