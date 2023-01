In Delbrück-Lippling entsteht eine von vier neuen Kitas für mehr Betreuungsplätze

Einrichtungen in Delbrück oft überbelegt - viele U3-Anmeldungen

Delbrück

Die Kitas in Delbrück platzen aus allen Nähten. Im aktuell laufenden Kita-Jahr gibt es laut Kita-Bedarfsplanung zehn sogenannte „provisorische Gruppen“ im ganzen Stadtgebiet - de facto also Überbelegungen. In Delbrück-Lippling war nun Richtfest für eine neue Einrichtung, die Entlastung für eine städtische Kita im Ort bringen soll.