In Lippling gibt‘s 20 neue Helme zum Saisonstart

Alle 14 Tage startet im Delbrücker Ortsteil Lippling dienstags um 14 Uhr nun wieder die Radwandergruppe unter dem Dach des Heimatvereins zu Fahrten in die Region. In diesem Jahr feiert die Gruppe ihr 20-jähriges Bestehen.

Vor 20 Jahren organisierten Josef Hüllmann (vorne links) und Josef Schäfer (vorne rechts) erstmals eine Radwanderung in Lippling. Zum Start in die Jubiläumssaison überreichte Verena Heitmar (vorne Mitte) von der Volksbank Delbrück-Hövelhof jetzt neue Fahrradhelme.

„Wir legen bei jeder Tour so zwischen 20 und 30 Kilometer zurück. Unsere Ziele liegen im Delbrücker Land, in Hövelhof, Sande oder Kaunitz, je nach Wetterlage“, erläutert Josef Schäfer, der vom ersten Tag an bis heute die Radtouren plant. Regelmäßig treten in Lippling 15 bis 20 Radbegeisterte in die Pedalen.