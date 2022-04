Delbrück-Westenholz

Man kann nur versuchen, es zu beschreiben. Doch erst in natura, wenn man die brandneue Indoor-3D-Schwarzlicht-Minigolfanlage mit eigenen Augen sieht, erschließt sich die neue Attraktion im Erlebnispark Meiwes in Westenholz so richtig. Das, was es bisher in Deutschland praktisch nur in Großstädten gibt, hat die Familie Meiwes jetzt in vier Themenwelten auf ihrem Spiel-, Spaß- und Actionareal an der Wiebeler Straße realisiert.

Von Jürgen Spies