Infoabend zum Thema Enkeltrick in der Volksbank Delbrück-Hövelhof

Delbrück/Hövelhof

Immer wieder sind insbesondere ältere Mitmenschen Betrugsopfer der sogenannten Enkeltricks. Interessierte Mitglieder und Kunden der Volksbank Delbrück-Hövelhof sind zum kostenlosen Informationsvortrag am Dienstag, 24. Januar, um 18 Uhr in den Veranstaltungsraum „Börse“ der Hauptstelle in Delbrück eingeladen.