Innovationen „made in Westenholz“

Für den kleinen Geldbeutel sind die Möbel, die Thielemeyer zu 100 Prozent in Westenholz produziert, nichts. Dafür erhält der Kunde jedoch ein Produkt, das bestenfalls ein ganzes Leben lang hält. Damit es der Kundschaft dennoch in den Händen juckt, das Bad oder das Schlafzimmer zu erneuern, schafft der Familienbetrieb Jahr für Jahr mit innovativen Neuheiten in seinen Kollektionen Anreize – zu sehen am kommenden Sonntag, wenn der Ausstellungsraum im Ortskern von Westenholz von 10 bis 18 Uhr für jedermann geöffnet ist.

Trotz Energiekrise ist von Flaute im Unternehmen der beiden Vettern Bernd und Ulf Thielemeyer nicht der Hauch einer Spur. Im Gegenteil: „Die Auftragsbücher sind voll. Wer heute bestellt, wird im Dezember beliefert“, sagt Bernd Thielemeyer. Noch bis vor wenigen Wochen waren Überstunden in dem Betrieb, der 120 Beschäftigte zählt, an der Tagesordnung, um dem Auftragsvolumen Herr zu werden.

Nichtsdestotrotz bekommt auch der Massivholzhersteller die allgemeinen Preissteigerungen zu spüren. „Das betrifft alle Bereiche: vom Verpackungsmaterial über Lacke bis hin zum Holz. In manchen Bereichen reden wir von Kostensteigerungen um 100 Prozent gegenüber dem Vorjahr“, sagt Ulf Thielemeyer. Entsprechend habe man auch selbst die Verkaufspreise um rund 20 Prozent anheben müssen.

Massivholz dominiert auch in Badezimmern, die das Unternehmen Thielemeyer seit 2019 im Programm hat. Foto: Per Lütje

Neben Design und Qualität lege der Kunde auch immer mehr Wert auf Nachhaltigkeit, berichten die beiden geschäftsführenden Gesellschafter. So setzt das Unternehmen zum Beispiel zunehmend auf Buchenholz, das ausschließlich aus Europa und zum größten Teil aus Deutschland bezogen wird. Weiterer Vorteil: Buche wächst deutlich schneller nach als Eiche. Dabei setzt der Möbelhersteller auf ein besonderes Verfahren des bayerischen Lieferanten: Damit sich das Buchenholz nicht rötlich verfärbt, wird der Stamm unmittelbar nach dem Fällen in Bretter gesägt und diese anschließend bis zu zehn Wochen unter Wärmezuluft getrocknet. „Dadurch bleibt das Holz hell. Wir bezeichnen es als Kristallbuche“, erklärt Ulf Thielemeyer.

Möbelmeile mit 13 Unternehmen Foto: An der Möbelmeile (18. bis 22. September) nehmen insgesamt 13 Unternehmen aus Westenholz, Rietberg, Rheda-Wiedenbrück, Gütersloh und Oelde teil. Am 25. September sind alle Ausstellungen auch für die Öffentlichkeit zugänglich. Alle Teilnehmer unter www.moebel-meile.com. ...

Dank einer 900 Kilowattstunden leistenden Photovoltaikanlage auf dem Dach des Produktionsstätte und der Verwertung von Holzabfällen für die betriebseigene Pelletheizung kann sich Thielemeyer nahezu gänzlich vom volatilen Energiemarkt abkoppeln. „Wir streben an, klimaneutraler Hersteller zu werden. Und das nicht erst in fünf Jahren“, erläutert Bernd Thielemeyer.

Künftig transportiert das Unternehmen seine Möbel selbst. Es hat fünf Lastwagen angeschafft und zehn Mitarbeiter in der Thielemeyer Logistik angestellt.