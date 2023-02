Ist Delbrück auf dem Weg zur Modellstadt für Floating-Photovoltaikanlagen?

Delbrück

Vor dem Hintergrund wachsender E-Mobilität und der zunehmenden Zahl von Luft-Wärme-Pumpen wird der Strombedarf weiter steigen. Fossile Energien stellen keine sinnvolle Alternative dar, so dass regenerative Energien hier gefragt sind. Neben Photovoltaikanlagen auf landwirtschaftlich nicht so wertvollen Flächen, könnte der Bau von Photovoltaikanlagen auf Seen, sogenannte Floating-PV eine Alternative darstellen

Von Axel Langer