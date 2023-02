Delbrück: Jäger erschießen ausgebüxte Strauße

Paderborn

Nachdem die Paderborner Polizei in jüngster Zeit bei mehreren Einsätzen Tiere retten konnte, ist das am Montag (13. Februar) in Delbrück leider nicht gelungen. Dort drohten zwei ausgebüxte Vogelstrauße auf die viel befahrene B64 zu laufen.

Von Maike Stahl