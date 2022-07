Jahresbilanz des Löschzuges Ostenland: 5046 Stunden für andere im Einsatz

Stürme und Hochwasser sowie Brandeinsätze bildeten die Schwerpunkte des Einsatzgeschehens des Löschzuges Ostenland, der im vergangenen Jahr 61 Mal zum Einsatz ausrückte. Die 64 aktiven Mitglieder verbrachten dabei 1238 Stunden im Einsatz. Weitere Stunde kamen bei der Aus- und Weiterbildung sowie bei Übungsabenden hinzu, so dass 5046 Stunden für die Feuerwehrleute zu Buche schlagen.

Der Ostenländer Löschzugführer Peter Bathe (von links) und sein Stellvertreter Jörg Rodehutskors beglückwünschten Sven Tewes ebenso wie Jens Grothe, Leiter der Partnerfeuerwehr Schöneiche in Brandenburg, Markus Fortmeier, Sebastian Hoff, Sabrina Linnartz, Bürgermeister Werner Peitz, Fabian Osdiek, Tobias Kittner, Marcel Brinkmeier, Christian Neiske, Johannes Appelbaum, Ralf Fischer und Johannes Grothoff.

Höchsten Respekt vor der Arbeit der Feuerwehrleute brachte Bürgermeister Werner Peitz zum Ausdruck. „Hinter den Einsätzen stehen immer Menschen, die der Feuerwehr ein Gesicht geben. Die Feuerwehr ist ein elementarer Mosaikstein der Sicherheit. Von daher unterstützen Rat und Verwaltung die Ausstattung mit neuen Fahrzeugen und auch den Bau neuer Gerätehäuser, dient dies doch der Sicherheit der Bürger unserer Stadt“, unterstrich Bürgermeister Werner Peitz.

„Notleidenden Menschen wird geholfen, ohne Ansehen von Glauben oder Herkunft. Diese Arbeit wird hier vorbildlich geleistet“ unterstrich der Leiter der Feuerwehr, Johannes Grothoff. Gleichzeitig lobte er die Arbeit seines Stellvertreters Johannes Appelbaum in den vergangenen fünf Jahren. „Das wir das Fahrzeugkonzept umsetzen konnten, ist ein wesentlicher Verdienst von Johannes Appelbaum. Johannes war ein wichtiger und menschlicher Part in der Feuerwehrleitung“, betonte Grothoff. Die Aufgaben von Johannes Appelbaum wird Heinz Noje Schritt für Schritt übernehmen.

Dankende Worte für die Unterstützung in der Dorfgemeinschaft und bei den Schützenveranstaltungen fanden die stellvertretende Vorsitzende des Heimatvereins Anita Papenheinrich und der Schützenoberst Markus Sandbothe.

Bei den Beförderungen konnte Johannes Grothoff dem neuen Brandinspektor Markus Fortmeier gratulieren. Ebenfalls befördert wurden Sven Tewes zum Oberbrandmeister, Sebastian Hoff zum Brandmeister, Tobias Kittner und Fabian Osdiek zum Unterbrandmeister, Sabrina Linnartz zur Hauptfeuerwehrfrau, Marcel Brinkmeier zum Oberfeuerwehrmann und Leon Höwkenmeier zum Feuerwehrmann. Das Feuerwehrehrenzeichen in Silber für 25 Jahre aktiven Dienst erhielten Johannes Appelbaum und Sven Tewes.

Nach 21 Jahren als Leiter der Ostenländer Jugendfeuerwehr wurde Christian Neiske aus dieser Funktion verabschiedet. „Christian Neiske hat ganze Generationen junger Feuerwehrleute ausgebildet und so großen Anteil am Erfolg der Jugendfeuerwehr“, betonte Löschzugführer Peter Bathe. In die Altes- und Ehrenabteilung wurde Stefan Relard verabschiedet.