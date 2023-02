Jecke Weiberfastnacht in Ostenland

Delbrück-Ostenland

Unter dem Motto „Back on Stage“ meldete sich in Ostenland auch die Spielschar auf der Karnevalsbühne zurück. Die närrischen Frauen hatten zunächst allerdings alle Hände voll zu tun, mussten sie doch den in ein Spinnennetz gehüllten Prinz Lukas I. Keimeier entstauben, bevor sich dieser beim Frauenkarneval bestens amüsieren konnte.

Von Axel Langer