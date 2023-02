Jetzt auch in Wewer: Frauen dürfen in Schützenverein

Paderborn-Wewer

Nachdem Schützenvereine wie Ostenland, Alfen oder Sande in den vergangenen Wochen für die Aufnahme von Frauen als Vollmitglieder stimmten, entschieden sich auch die Schützen in Wewer dafür. Bei der Mitgliederversammlung entschieden sich Dreiviertel der befragten Mitglieder dafür, dass es nun an der Zeit sei, Frauen eine Vollmitgliedschaft im Verein zu ermöglichen.