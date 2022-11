Jugendfeuerwehr Delbrück übt 24 Stunden lang

Eine Rauchwolke steht über einer Lagerhalle am Zaunkönigweg in Delbrück. Schon nach kurzer Zeit nähert sich ein Feuerwehrfahrzeug mit Blaulicht und Martinshorn. Glücklicherweise handelt es sich nicht um einen Realeinsatz, sondern ein groß angelegtes Übungsszenario für 74 Mitglieder der Delbrücker Jugendfeuerwehr im Rahmen des Berufsjugendfeuerwehrtages.

„Die Fahrzeughalle der Firma Kösters steht in Vollbrand“: So lautete das Übungsszenario für 74 Mitglieder der Delbrücker Jugendfeuerwehr im Rahmen des Berufsjugendfeuerwehrtages.

Das Szenario beschreibt Jugendfeuerwehrwartin Claudia Löseke: „Die Fahrzeughalle der Firma Kösters steht in Vollbrand. Acht Erwachsene und ein Kind werden in der Halle vermisst, auch auf dem Außengelände müssen drei geschockte Personen betreut werden.“ Gemeinsam mit rund 30 Betreuern rückten die Jugendlichen aus allen sechs Feuerwehrstandorten aus, um den simulierten Brand zu bekämpfen und die Personen zu befreien. Bei dem Aktionstag besetzen die Mitglieder der Jugendfeuerwehr die Gerätehäuser für jeweils 24 Stunden und arbeiten in dieser Zeit eine Vielzahl verschiedener Einsätze ab: die Beseitigung einer Ölspur, die technische Hilfe nach einem Unfall, die Erste-Hilfe sowie die Brandbekämpfung.