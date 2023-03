Delbrück peppt Jugendtreff auf und will Zielgruppe erweitern

Mit so einem Andrang hatte die neue Leiterin des Delbrücker Jugendtreffs nicht gerechnet. Mehr als 40 Kinder standen zu ihrem ersten Kreativangebot, der Gestaltung von Leinwänden, in der vergangenen Woche vor der Tür. Anja Carre hat zum 1. Februar die Leitung übernommen und einiges verändert.

Manuel Tegethoff, Fachbereichsleiter Bildung, Sport und Kultur bei der Stadt Delbrück, mit der neuen Leiterin des Jugendtreffs Delbrück, Anja Carré, beim Uno-Spielen an der Theke. Im Hintergrund ist der Schrank mit den Gesellschaftsspielen zu sehen, die gut angenommen werden.

Im ersten Schritt wurden die Räumlichkeiten mithilfe des Sozialkaufhauses mit gebrauchten Sitzmöbeln und Mobiliar neu ausgestattet. Voraussichtlich im Sommer sollen auch Decken und Böden einen neuen Anstrich erhalten sowie die in die Jahre gekommenen Spielgeräte wie Billard und Kicker ausgetauscht werden. Für einige Besucher sei die Einrichtung wie ein zweites Zuhause, so die 49-Jährige, die voller Stolz den neuen Gruppenraum des offenen Treffs zeigt, der von einer gemütlichen Atmosphäre geprägt ist. An der Wand wird künftig ein großer Fernseher für Konsolenspiele Platz finden, die Jugendliche oft gemeinsam nutzen.