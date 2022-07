Jungen Delbrückern eine Stimme geben

Delbrück

Sollten Jugendliche Mitspracherecht bei politischen Entscheidungen haben? Und wenn ja, wie stark gewichtet und von welchem Alter an. Die Freien Wähler in Delbrück – Politik in Delbrück (PID) – haben einen Beitrag dieser Zeitung aufgegriffen und erinnern, dass es auch in Delbrück einen Antrag gibt, dass Jugendliche ein eigenes Parlament und mehr Mitspracherecht bekommen sollten.

Von Per Lütje