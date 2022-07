Jürgen und Kerstin Sunder regieren in Delbrück-Ostenland

Gemeinsam mit dem Bruder schoss er um die Wette und freute sich gewaltig, als er mit dem 34. Schuss den Vogel und damit die Krone holte. Jürgen Sunder führt als diesjähriger König die St.-Joseph-Schützenbruderschaft Ostenland an. Als Königin wählte der 46-Jährige seine Ehefrau Kerstin Sunder.

In einer prächtig geschmückten Kutsche wurde auf das Festgelände in Ostenland aufgefahren. Das Königspaar Jürgen und Kerstin Sunder sowie die Blumenkinder Sean-Luca Sunder und Marie Winkenjohann genießen ihren besonderen Tag. Drei weitere Kutschen folgten und unter anderem die Blasmusik begleitete den Festumzug.

Die beiden sind seit 16 Jahren verheiratet und hatten am Wochenende ihren großen Auftritt beim diesjährigen Schützenfest in Ostenland. Die Freude war im Vorfeld nicht nur beim Königspaar groß gewesen: „Als die Nachbarn am Tag des Schießens von der guten Nachricht hörten, begannen sie schon mit dem Schmücken“, sagte Jürgen Sunder.

Insbesondere die Eltern, vor allem die Väter des Königspaares, freuten sich sehr, denn beide waren selbst aktive Schützenmitglieder. (Der Vater von Kerstin Sunder war im Schützenverein Anreppen.) „Ehrlich gesagt hatten sie sogar Freudentränen in den Augen“, so Kerstin Sunder. Die gelernte Floristin, die Hausfrau und Mutter ist, unterstützte ihren Mann aus tiefem Herzen: „Ich wusste, dass das ein großer Wunsch von ihm ist und ich freue mich für ihn, dass er gerade in diesem Jahr in Erfüllung gegangen ist“.

Königin trägt Prinzessinnenkleid in Altrosa mit cremefarbener Spitze

An der Seite des Königs strahlte die 40-Jährige am Sonntag bei dem großen Festumzug in einem altrosanen Prinzessinnenkleid mit cremefarbener Spitze. Die Damen des Hofstaats trugen beerenfarbige Kleider.

Der auserwählte Hofstaat bestand aus Freunden, Bekannten und der Familie: Die Prinzenwürde gab Sunder weiter an Thorsten Winkenjohann und seine Frau Melanie. Apfelprinzenpaar wurden André und Annika Speit. Das Zepterprinzenpaar bildeten Martin Middleton und Lisa Marie Sunder. Das Thronoffizierspaar bildeten Martin Papenheinrich und Janin Lübbers.

Der Bruder des Königs Andreas Sunder, der mit ihm um die Wette geschossen hatte, war nun Zeremonienmeister, an seiner Seite Elke Sunder.

Sohn Sean-Luca hat fleißig den Marschschritt geübt

Mit dem Königspaar marschierte auch der neunjährige Sohn Sean-Luca mit Hofstaatkind Lisa an seiner Seite bis zur Kutsche und nahm dann königlich Platz. Kerstin Sunder hatte im Vorfeld verraten: „Unser Sohn übt schon seit Tagen fleißig den Marschschritt und freut sich, Teil des Umzugs zu sein.“

Nach dem Wochenende steht fest: Die Grünröcke aus Ostenland haben nichts verlernt, was das Feiern zum Jubelfest betrifft. Unter blauem Himmel hatte der Sonntag mit der großen Parade auf dem Festgelände einen seiner Höhepunkte. In vier prächtig geschmückten Kutschen wurde dort aufgefahren und mit Blasmusik aufmarschiert.

Für das Königspaar und seinen Hofstaat, für den Jungschützenkönig Fabian Osdiek, den Schülerprinzen Stefan Büser, für die gesamte Schützenbruderschaft und die Ostenländer geht am heutigen Montag das Schützenfest zu Ende.

Nächster Auftritt beim Bundesschützenfest im September

Doch das Besondere in diesem Jahr 2022 ist, dass das Königspaar seinen ersten Auftritt nun zwar absolviert hat, im September jedoch noch einmal durch das heimatliche Dorf fahren darf. Denn neben dem Schützenfest, das von Samstag bis Montag gefeiert wurde, richtet der Verein auch das Bundesschützenfest in Ostenland, vom 9. bis 11. September aus. Im Jahr 2018 hatte sich der Schützenverein darum beworben und wurde erfolgreich zum Ausrichter 2022 benannt.

„Zum Bundesschützenfest werden bis zu 25.000 Zuschauer erwartet“, so Pressereferent Carsten Schumacher. Dann kehren „das Kribbeln, die Vorfreude sowie das Zelt auf dem Festplatz“, wie es auf der Webseite des Schützenvereins steht, wieder zurück in das feierlich geschmückte Ostenland. Im Mittelpunkt werden dann Jürgen und Kerstin Sander stehen. „Das ist eine große Ehre für uns“, sagte die Königin. Auch ihr Mann betonte: „Das ist das Höchste, was einem König passieren kann!“