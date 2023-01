Kabarett und Tanz in der Stadthalle Delbrück

Wilfried Schmickler ist aus der deutschen Kabarettszene nicht wegzudenken. Und so reist er wieder über die Bühnen dieser Republik, bewaffnet mit den Worten der Wahrheit, die er gnadenlos und messerscharf zu führen versteht, und bereitet seinem Publikum am Donnerstag, 19. Januar, in Delbrück einen fulminanten Abend.

Ein Highlight im Kulturstart 2023 ist Lisa Fellers neues Comedy-Programm „Dirty Talk“. Doch was ist das überhaupt – „Dirty Talk“? Wo fängt er an? Wo hört er auf? Das alles und noch viel mehr erzählt Lisa Feller am Donnerstag, 26. Januar, auf der Bühne der Stadthalle. Weiter geht es mit Konrad Stöckel am Sonntag, 26. Februar: In seiner amüsanten und spektakulären Wissenschaftsshow zeigt er mit aberwitzigen Experimenten, verblüffenden Effekten und mit vollem Körpereinsatz, dass Wissenschaft richtig Spaß machen kann.

Die Danceperados of Ireland bieten ihren Zuschauern mit ihrer Tanzshow „Whiskey you are the devil“ eine auf Musik und Tanz fein abgestimmte Multivision rund um den irischen Whiskey. Das Publikum in der Stadthalle bekommt das Gefühl, mitten in Irland zu sein, und zwar am Samstag, 22. April.

Tickets für diese und viele weitere Veranstaltungen sowie Gutscheine in einem frei wählbaren Betrag sind in der Stadthalle Delbrück, den bekannten Vorverkaufsstellen sowie online unter www.stadthalle-delbrueck.de erhältlich und beim WESTFALEN-BLATT erhältlich (www.westfalen-blatt.de/shop/tickets).