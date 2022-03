Karneval dreifach eine Bühne geboten

Delbrück-Boke

Unter dem Motto „Karneval ins Viertel“ hatte die Boker Karnevalsgesellschaft eine mobile Bühne vorbereitet, die am Samstag nacheinander an drei Orten im Ort Station machte. „Schön, dass das in so einem Rahmen möglich ist. Wir haben extra einen Sicherheitsdienst organisiert, der auch den Zutritt kontrolliert“, so Vize-Sitzungspräsident Markus Brenken

Von Axel Langer