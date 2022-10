Karneval im Delbrücker Land: Elferrat-Urgesteine verabschiedet

Die aktuelle und noch weiter geplante Belegung mehrerer Sporthallen im Delbrücker Land wird in der kommenden Session Auswirkungen auf die Karnevalsveranstaltungen in verschiedenen Ortsteilen der Karnevalshochburg haben.

Zwar ist noch nicht endgültig entschieden, ob, wo und inwieweit es alternative Lösungen geben wird, doch von erheblichen Einschränkungen ist auszugehen.

Befürchtungen, dass davon auch die für den 4. Februar in der Mehrzweckhalle Ostenland geplante große Karnevalsparty unter der gemeinsamen Regie des KV Eintracht Delbrück und der Feuerwehr/Löschzug Ostenland betroffen wäre, konnten ausgeräumt werden. Grund dafür ist, dass die große Sporthalle in Ostenland für den Karneval terminlich geblockt werden konnte, erklärte der stellvertretende Vorsitzende des KV Eintracht, Lars Rodewald am Donnerstag im Gespräch mit dieser Zeitung.

Im Laufe der Generalversammlung wurden zwei langjährige Elferräte in den Ältestenrat verabschiedet: Josef Klösener und Engelbert Schilling. Klösener gehörte dem Elferrat 40 Jahre lang an; er ist außerdem Gründungsmitglied des Delbrücker Männerballetts, war etliche Jahre kritischer Büttenredner, kümmerte sich ferner um Bühnenbau und baute Wagen für den Rosenmontagszug. Engelbert Schilling gehörte dem Elferrat seit 1989 an, wirkte ebenfalls mit beim Bühnenbau und beim Bauen schöner Motivwagen, von 1998 bis 2012 war Schilling stellvertretender Vorsitzender des Vereins und trug überdies Verantwortung als Koordinator der Umzüge.

Wiedergewählt wurde in der Versammlung der turnusmäßig anstehende Teil des Elferrates: Wigbert Rath, Heinz-Dieter Rath, Matthias Schmertmann, Thomas Schmitz, Michael Brockmann, Alexander Fecke, Carsten Chomiak, Michael Magh, Christian Hartmann, Alexander Stamm, Dennis Förster, Josef Westerhorstmann und Hartwig Tanger.

Das Museumsstübchen des Karnevalsvereins Delbrück, untergebracht im historischen Haus Schmidtmann am Kirchplatz, kann nach Angaben des Ehrenpräsidenten Reinhold Hartmann derzeit nur noch bei Bedarf und dann auch nur für kleine Gruppen geöffnet werden. Hintergrund dafür seien aktuelle Brandschutzverordnungen, die die Vorgabe machen, „dass sich nicht mehr als zehn Personen zeitgleich in diesem Haus aufhalten“. Dies gelte momentan für das gesamte Gebäude. Nach Informationen dieser Zeitung hat die Stadt Delbrück einen Ortstermin in der kommenden Woche anberaumt, um das Problem zu beheben.

„Für das Museumsstübchen, um das sich seitens des KV Eintracht neben Reinhold Hartmann auch Berni Riekschnitz, Ludger Strunz und Norbert Goer kümmern, heißt das, dass sich interessierte Gruppen oder auch Kleingruppen bei uns melden, wir dann einen Termin samt Führung abmachen und die Gruppe notfalls so aufgeteilt wird, dass wir in zwei oder mehreren Durchgängen der Verordnung gerecht werden können“, so Hartmann. Das Interesse an Besuchsterminen sei jedenfalls nach wie vor da, wie entsprechende Anfragen belegten: „Wir öffnen gerne und zeigen den Besuchern unsere Exponate.“