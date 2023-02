Karneval in Schöning von Kindern für Kinder

Zehn junge Piratinnen und einen jungen Piraten bot die Schöninger Gruppe „Little Giants“ auf. Die junge Gruppe startete in diesem Jahr voll durch und absolvierte in Schöning gleich mehrere gelungene Auftritte.

Da die Mehrzweckhalle in Schöning mit Geflüchteten aus der Ukraine belegt ist, wichen die Karnevalisten aus und legten alle Sitzungen an einem Wochenende zusammen. „Unser Dank gilt dem Team des Landrestaurants, das dies so möglich gemacht hat“, so die Vorsitzende der Emsnarren, Bianca Balsmeier. Dem Ruf als jecke Hochburg wurden die Kinder- und Jugendgruppen aus dem Delbrücker Land einmal mehr gerecht.