Eintracht wünscht sich mehr Farbe bei den Umzugswagen in Delbrück

Vor allem zum 50. Kinderzug am Rosensonntag liegen schon zahlreiche Anmeldungen vor. 21 Kindergartengruppen aus Delbrück und den Ortsteilen haben sich schon angemeldet. Auch vonseiten der Schulen liegen schon eine Vielzahl an Meldungen vor. „Die Kindergärten und Schulen starten voll durch und stehen hinter dem Kinderzug. Ich bin überzeugt, dass wir gerade zum Jubiläum einen tollen Kinderzug erleben werden“, so Johannes Westerhorstmann. Der Kinderzug startet am Sonntag, 19. Februar, um 14.01 Uhr vom Parkplatz Wiemenkamp aus.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert