Karnevalisten feiern in Delbrücks Stadtteil Sudhagen

Eigentlich wollten die Karnevalisten aus Delbrücks Stadtteil Sudhagen in der zurückliegenden fünften Jahreszeit ihr 60-jähriges Vereinsjubiläum feiern, doch Corona machte den Überlegungen einen Strich durch die Rechnung. Nun holen die Karnevalisten das Jubiläum mit einem Sommerfest nach.

Am Samstag, 18. Juni startet das Sommerfest um 14.02 Uhr auf dem Dorfplatz. In den letzten Tagen wurde der Narrenstein vom Vereinslokal „Einstein“ am Kiebitzweg auf den Dorfplatz verlegt

Zu dem Fest rund um den neu platzierten Narrenstein sind alle Vereinsmitglieder und deren Familien sowie alle Hagener und die Vereine des Dorfes eingeladen. Neben leckerem Essen und Getränken erwartet die Besucher des Sommerfest ein buntes Programm mit Hüpfburg, XXL-Bausteinen, Kinderschminken und einem Schätzspiel, bei dem der Narrenstein im Mittelpunkt steht. Es gilt, das genaue Gewicht des Narrensteins zu erraten. Als Hauptpreis lockt ein Weber-Holzkohlegrill. „Der Gewinner wird natürlich noch am Tag des Sommerfestes ermittelt und kann den Grill gleich mit nach Hause nehmen“, so der neue Vorsitzende Mirko Biermeyer.