Karnevalsparty statt Büttenabend in Boke 

Mit einem neuen Konzept startet die Karnevalsgesellschaft „Bleib treu“ Boke in die heiße Phase der Karnevalssession. Vor allem die Sitzung am 18. Februar erhielt ein neues Gewand und wird nun zu einer Karnevalparty verwandelt. Einige Elemente des klassischen Büttenabends werden aber erhalten bleiben.

Die Karnevalsgesellschaft Boke startet am Samstag, 4. Februar, um 19.11 Uhr mit der Prinzenproklamation im Bürgerhaus. Begleitet von der Tanzband des Musikvereins Harmonie wird der Nachfolger von Prinz Jörn I. Hermes bekannt gegeben. Die Proklamation ist in ein jeckes Programm voller Höhepunkte eingebettet. Am Samstag, 11. Februar, schließt sich ab 14.31 Uhr der Karneval der Generationen an. Gemeinsam mit der Caritas erwartet die Jecken ein tolles Programm, zu dem auch ein rheinländischer Überraschungsgast zugesagt hat.