Großer Karnevalsspaß bei der KFD Lippling

Delbrück-Lippling

„Ob an Land oder tief in der See, wir feiern Karneval mit der KFD!“ Unter diesem Motto standen zwei tolle Veranstaltungen in der jeweils voll besetzten Lipplinger Halle, zu denen die Spielschar der KFD Lippling unter der Leitung von Monika Engelmeier eingeladen hatte.