Karnevalsverein Sudhagen lässt es in Mantinghausen krachen

Delbrück-Sudhagen

„1083 Tage mussten wir auf diesen Abend warten, aber jetzt ist es so weit: Es geht wieder los, und wir freuen uns so sehr. In Zeiten wie diesen rückt man enger zusammen, das nehmen wir heute wörtlich. Es ist schön gemütlich hier im Heimathaus“, begrüßte Sitzungspräsident Andreas Leßmann rund 350 Närrinnen und Narren im ausverkauften Heimathaus in Mantinghausen. Der Karnevalsverein Sudhagen wich mit seiner Hauptsitzung sowie dem sonntäglichen Kinderkarneval ins Heimathaus nach Mantinghausen aus.