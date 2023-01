Großes Narrentreffen des Karnevalvereins Eintracht Delbrück 

Anlässlich der 191. Session veranstaltet der Delbrücker Karnevalverein Eintracht von 1832 ein „Großes Narrentreffen“ am Freitag, 13. Januar, um 19.31 Uhr in die Delbrücker Stadthalle. Der Vorsitzende der Eintracht, Peter Josephs, freut sich auf viele aktive Karnevalisten.

2020 zog zuletzt der Karnevalsumzug an Rosenmontag durch Delbrück. Nach zwei Jahren coronabedingter Pause soll es in diesem Jahr wieder so weit sein.

Er hofft, an erster Stelle die Wagenbauer und Fußgruppen des Rosenmontagzuges und die Verantwortlichen der Gruppen, die am Kinderumzug teilnehmen, begrüßen zu können. Ebenso sind alle Kranzreiter, am Programm der Kappensitzungen Mitwirkende sowie die Mitglieder und Freunde des Vereins willkommen. Im offiziellen Teil des Narrentreffens steht die Vorstellung des närrischen Fahrplans bis Aschermittwoch.

Johannes Westerhorstmann und Josef Donhof, die für den Karnevalverein verantwortlich für den Kinder- und Rosenmontagsumzug sind, informieren alle Wagenbauer und Fußgruppen über die aktuellen Teilnahmebedingungen des Rosenmontagsumzuges. Ein wichtiger Aspekt sei hierbei, die Sicherheit für alle Teilnehmer und Zuschauer. Näher eingegangen werde auch auf die Bewertungskriterien für die Prämierung.

Auch den Kranzreitern soll die Veranstaltung einen Vorgeschmack auf die bevorstehende Karnevalssession bieten. Anregungen der Kranzreiter würden vom Karnevalverein immer gerne entgegengenommen, heißt es in der Ankündigung zum Narrentreffen.

Sitzungspräsident Peter Hartmann gibt im Verlauf des Abends einen Einblick in die Programme der Kappensitzung in Ostenland am 4. Februar, der Prinzenproklamation am 11. Februar und der Kappensitzung am 18. Februar. Für die Prinzenproklamation und die Hauptkappensitzung läuft bereits der Kartenvorverkauf. Die Eintrittskarten sind in der Stadthalle Delbrück erhältlich. Die Vorverkaufsstelle ist montags bis freitags von 9 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Telefonisch sind die Mitarbeiter unter der Telefonnummer 05250/984141 zu erreichen.

Zur Einstimmung auf die bevorstehende Session werden die Höhepunkte der vergangenen 191. Session auf einer Großleinwand gezeigt. Während des offiziellen Teils des Treffens sind alle Getränke kostenfrei und werden von der Prinzengarde und vom Frauenelferrat serviert.

Mit dabei sind die höchsten Repräsentanten des Vereins: Prinz Karneval Prinz Christian I. (Christian Hartmann) und das Kranzkönigspaar Carsten und Mareike Strunz. Musikalisch wird der Abend von der Stadtkapelle Delbrück begleitet.