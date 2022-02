Karnevalverein: „Wir sind noch da!“

Blick zurück auf den Rosenmontagszug 2019 in Delbrück: Die pure Lebensfreude, die allerbeste Laune ist auf diesem Foto förmlich spürbar. Darauf und auf so vieles andere, was den Delbrücker Karneval ausmacht, werden die Jecken coronabedingt abermals verzichten müssen.

Foto: Jörn Hannemann