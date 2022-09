Katharinenmarkt Delbrück: Großparkplatz Strathe Wiese ist geschlossen

Den Besuchern des Katharinenmarktes steht am Katharinenmarkt-Sonntag von 12 bis 21 Uhr das Gelände der ehemaligen Firma Gepade am Jüdendamm zur Verfügung. Ein Buspendeldienst bringt die Gäste zum Zentralen Omnibus Bahnhof (ZOB) am Brenkenkamp. Von dort ist die Innenstadt und das gesamte Festgelände fußläufig in wenigen Minuten erreichbar.

Die Benutzung des Parkplatzes und der Buspendeldienst sind selbstverständlich kostenlos. Dieses Angebot ist insbesondere für die Besucher aus Richtung Rietberg und Lippstadt interessant, weil sie damit dem hohen Verkehrsaufkommen im Bereich B 64 / Anreppener Str. / Hövelhofer Str. entgehen können.

Um langen Staus und der lästigen Parkplatzsuche aus dem Weg zu gehen, wird den Besuchern aus den Delbrücker Stadtteilen sowie aus den angrenzenden Städten und Gemeinden empfohlen, das umfangreiche Busfahrangebot des ÖPNV mit seinen vielen zusätzlichen Hin- und Rückfahrmöglichkeiten zu nutzen.